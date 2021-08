Sturm-Präsident Jauk feiert Premiere

Entscheidende Tage stehen an. Heute prallen Sturm und LASK zum 150. Mal (57 Siege, 37 Remis) in der Geschichte aufeinander, am Donnerstag steigt dann das Play-off-Duell gegen Mura! „Der Start ist gelungen, aber jetzt beginnt die Saison erst so richtig“, sagt Christian Jauk und schwärmt: „Die Atmosphäre ist auf einem Level, wie wir es wohl noch nie gehabt haben. Zum einen wegen der Rückkehr der Fans, zum anderen ist’s der Fußball, den die Mannschaft spielt. Der begeistert, jedes Spiel ist attraktiv. Es wird gekämpft bis zum Schluss, aufgegeben wird nie.“ Beim LASK, der allein sieben Mittelstürmer im Kader hat, will Sturm noch einmal Selbstvertrauen für den Europacup tanken.