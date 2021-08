LIVE ab 15.30 Uhr: Mainz gegen RB Leipzig

Gleich zum Start ist die Corona-Pandemie in der Bundesliga aktueller denn je. Vor allem in Mainz ist die Lage prekär. Drei Spieler, darunter der Wiener Karim Onisiwo, sowie ein Betreuer wurden positiv getestet. Insgesamt mussten elf Profis und drei Trainer in häusliche Isolation. Die Partie gegen Leipzig am Sonntag soll aber plangemäß stattfinden.