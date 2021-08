Demir oder Alaba? Spanien sucht den Superstar

Mit Messi verlor Barça den Superstar, die spanische Liga, die 2020/21 mit 2,51 Toren pro Spiel den niedrigsten Wert in Europas Top-Ligen aufwies, ihre Galionsfigur. Real muss nach 16 (!) Jahren ohne Ikone Ramos ran, bis auf Alaba wurde kein Transfer verlautbart. Dennoch glaubt Carlo Ancelotti, der die „Königlichen“ bereits 2013 bis 2015 trainierte, an seinen ersten Meistertitel in Spanien.