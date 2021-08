„Die Emotionen nehmen wir mit in unser Grab!“

Danach gab’s die mit Sicherheit emotionalste Feier einer Niederlage in der Geschichte des heimischen Beachvolleyballs. Doppler zog trotz später Stunde die Sonnenbrillen über seine Augen, die Gefühle, die ihn übermannten, konnten diese aber nicht verbergen. „Eine wundervolle gemeinsame Reise geht zu Ende. Diese Emotionen, die wir zum Beispiel bei der Heim-WM 2017 erleben durften, nehmen wir mit in unser Grab“, sagte Doppler, der in seiner 20-jährigen Beach-Karriere u.a. zweimal Europameister und eben mit Horst vor vier Jahren auf der Donauinsel Vizeweltmeister wurde.