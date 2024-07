Sand-Könige und Party lockt Promis und Influencer

Beachvolleyball hat ganz Österreich im Griff: Zuschauer-Massen von überall her strömten am Samstag in die aufgeheizte Red Bull Beach Arena am Wiener Heumarkt. Einmal Feuer gefangen, lässt einem das Beachvolleyball-Event nicht mehr los. So ist es auch bei den Promis: Ex-Fußballer und Trainer Peter Stöger und Frau Ulrike Kriegler kommen jedes Jahr gerne wieder, um die „unglaubliche Stimmung“ mitzuerleben, genauso wie Michael Konsel, der seinen Sohn eingepackt hat, der sich über die Anwesenheit von berühmten Influencern freut: Etwa Instagram-Comedian Dr. Bohl.