Hörl und Horst in Wiener Zwischenrunde out!

Julian Hörl und Alexander Horst sind am Samstag beim Elite-16-Turnier der Beach-Volleyballer am Wiener Heumarkt in der Zwischenrunde ausgeschieden. Im Kampf um einen Viertelfinalplatz scheiterte das rot-weiß-rote Olympia-Duo an den US-Amerikanern Miles Partain/Andy Benesh letztlich klar mit 0:2 (-15,-15). Hörl/Horst gehen mit dem neunten Platz in die unmittelbare Paris-Vorbereitung.