„Man müsste die DNA dieser Fans untersuchen!“

Ja wie sind sie? „Super drauf“, lachte Brändy aus Wattens, der mit seiner Runde schon traditionell als Flamingos verkleidet zum Beachvolleyball-Spektakel nach Wien kommt, diesmal den Polterer feiert. „Das ist ein geiler Event, passt super hier.“ Hätte nur eines toppen können: Wenn Österreichs Herren-Stars Alex Horst und Julian Hörl am Samstag beim Elite16-Turnier das Viertelfinale erreicht hätten – doch sie mussten sich in der ersten K.-o.-Runde des Weltturniers den US-Boys Partain/Benesh 0:2 geschlagen geben – Rang neun. „Wir waren nicht schlecht, können aber sicher besser spielen. Gerade hier, vor dem geilsten Publikum überhaupt“, so Lokalmatador Horst, dessen Kids Alessa und Fabio am Sonntag beim Talente-Cup angreifen. „Sie haben es geschafft, am letzten Tag dabei zu sein – ich leider nicht“, konnte der 41-Jährige trotz mäßiger Olympia-Generalprobe am Heumarkt wieder lachen.