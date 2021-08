Synchron-Nixe Brandl: Von Olympia in die Manege

Die Bilderbuch-Karriere von Synchronschwimmerin Nadine Brandl geht weiter! Nach jahrelangem Engagement in der im Vorjahr eingestellten Wassershow „Le Reve“ in Las Vegas (US) ist die Olympiateilnehmerin aus 2008 und 2012 nun im Olymp des Showbusiness angekommen. Eine Kolumne von Anja Richter.