Ein Ex-Bulle werkelt nun als Mechaniker

Mit dem serbischen Flügelspieler Milos Grubor fügten die Bulls das nächste Puzzlestück in der Kaderzusammenstellung hinzu. „Mit Milos haben wir einen Kämpfer verpflichtet“, hofft Coffin vor dem Trainingsstart am 18. August, dass die Kapfenberger mit Grubor, Krstic, Briggs, Cigoja und Heimkehrer Kareem Jamar mehr als kämpferische Einheit fungieren. Was es noch braucht, ist ein Aufbauspieler: McClellan entsprach nicht, Thomas Schreiner ging zurück nach Spanien. „Wir suchen einen anderen Typen. Wir hatten zuletzt auf dieser Position keinen Vollstrecker, einen, dem du in den letzten Sekunden den Ball geben kannst.“ So einer soll bald kommen - vermutlich ein US-Legionär...