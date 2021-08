Brüderpaar rettete Ehepaar aus brennendem Auto

Eine 65-Jährige aus dem Bezirk Eferding lenkte am 11. August 2021 gegen 15.35 Uhr ihr Auto auf der B 131. Bei der Kreuzung mit der Brandstätter Landesstraße wollte sie nach links in Richtung Aschach an der Donau einbiegen. Unmittelbar nach dem Linksabbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der von einem 79-jährigen Lenker aus dem Bezirk Eferding gelenkt wurde. Am Beifahrersitz saß seine 71-jährige Ehefrau. Der 79-Jährige war auf der B 131 aus Feldkirchen an der Donau kommend geradeaus in Richtung Hartkirchen gefahren.