2700 Kids machen sich in 14 Lerncamps „schulfit“

Am Vormittag lernen, am Nachmittag spielen

Spiel, Sport und das vielfältige Angebot an Workshops am Nachmittag fördern die Gesundheit, die Kreativität und die soziale Komponente. Während am Vormittag Deutsch, Mathematik und Englisch in spielerischer Form geübt und vertieft werden, können die Kinder am Nachmittag selbst entscheiden, bei welchem Angebot sie mitmachen möchten.