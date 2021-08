PCR-Tests für Reiserückkehrer auf Inntalautobahn

Dort bestehe in Zukunft täglich jeweils von 11 bis 19 Uhr (ab 1. September von 8 bis 22 Uhr) die Möglichkeit einer Testung in Form von PCR-Gurgeltests. „Neben den bereits bestehenden PCR-Testangeboten am Flughafen Innsbruck sowie in der Südbahnstraße in Innsbruck gegenüber der Fernreisebus-Haltestelle erweitern wir damit das Testangebot an neuralgischen Reisepunkten weiter“, erklärt Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.