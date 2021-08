Nadal sagt Teilnahme am ATP-Masters in Toronto ab

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat wegen einer Fußverletzung kurzfristig seinen Start beim ATP-Masters in Toronto abgesagt. „Das ist nicht die Nachricht, die ich mitteilen wollte. Aber ich habe Schmerzen im Fuß und es erlaubt mir nicht, an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich hoffe, wir sehen uns in zwei Jahren Toronto“, teilte der 35-Jährige auf Instagram mit.