Bürgermeister entmachten? NEOS mit ÖVP im Clinch

Ohnehin werde die örtliche und überregionale Raumordnung von den Ländern bestimmt, viele würden da auch die Regeln verschärfen. „Dort ist sie auch gut aufgehoben“, sagt Köstinger. Auch sie findet, dass der Flächenverbrauch gebremst werden muss, das sei auch so geplant - dass letztlich Gemeinden über Widmungen entscheiden, sei aber „gut so, denn dort kennt man die Verhältnisse vor Ort am besten“.