Messi-Abschied unter Tränen: „Ich wollte bleiben“

„Ich habe alles Menschenmögliche getan, und der Klub und Laporta konnten mich nicht halten, so sehr sie das gewollt hatten, wegen der Liga-Entscheidung. Ich habe viele Sachen über mich gehört, die nicht stimmen. Wahrheit ist, ich habe alles so getan in meinem Leben, weil ich bleiben wollte. Letztes Jahr wollte ich weg, das hab ich auch gesagt, heuer wollte ich bleiben, aber es ging nicht“, sagte der sechsfache Weltfußballer bei der Pressekonferenz.