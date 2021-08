Gemeindechef Oleschko ist seinen Führerschein los

Weil der Gemeindechef am Freitagnachmittag am Steuer seines Autos telefonierte, hielt ihm eine Polizeistreife an. Im Zuge eines Alkotest stellten die Beamten fest, dass Oleschko alkoholisiert ist. „Ich kam von einer Geburtstagsfeier und wollte zu einem anderen Termin fahren“, erklärt Oleschko.