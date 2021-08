Heike Makatsch feiert ihren 50. Geburtstag

„Es passen so viele Leben in ein einziges Leben. Ich denke oft, dass es ein ganz anderer Mensch war, der mit 20 gemacht hat, was ich gemacht habe“, sagte Makatsch in dem Interview des „Kölner Stadt-Anzeigers“. Geboren in Düsseldorf, probierte sich Makatsch nach der Matura in einem Studium aus, brach ab und begann eine Schneiderlehre. Dann landete sie bei Viva und später bei „Bravo TV“.