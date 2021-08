Real: Trainer Ancelotti sieht Alaba als Chef

Nach den Abgängen von Kapitän Sergio Ramos und Raphael Varane nimmt David Alaba die Rolle des Abwehrchefs bei Real Madrid ein. Trainer Ancelotti hält offenbar große Stücke auf den Wiener, der am Sonntag sein Debüt für die Königlichen gab. Der ÖFB-Teamspieler muss die Lücke schließen. Kollege Toni Kroos denkt an indes an Kylian Mbappé.