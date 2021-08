David Alaba: Real-Debüt nach Corona-Schreck

ÖFB-Teamspieler David Alaba hat die ersten 45 Minuten für seinen neuen Klub Real Madrid absolviert. Der Wiener, der nach einer Coronavirus-Infektion erst vor wenigen Tagen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, spielte am Sonntag beim Testmatch gegen AC Milan im Klagenfurter Wörthersee-Stadion in der ersten Hälfte in der Innenverteidigung. Beide Teams vollzogen nach der Pause zahlreiche Wechsel, die Partie vor rund 25.000 Zuschauern endete torlos.