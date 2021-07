Enthüllt! Alaba verdient bei Real 20 Mio. pro Jahr

Da Österreichs Fußball-Star mit einem Fünfjahresvertrag ablösefrei zum spanischen Fußball-Großklub wechselte, soll er außerdem ein Handgeld in der Höhe von 17,7 Millionen Euro erhalten haben. Titelprämien seien dabei nicht inkludiert. Das berichtete der „Spiegel“ am Freitag in seiner Online-Ausgabe.