Verrücktes Wetter | Letzter Tanz

Diese Themen sind Dauerbrenner - und diese Formulierung ist in diesem Zusammenhang absolut nicht ironisch gemeint: Am Sonntag beschäftigten uns schon wieder die verheerenden Brände, die mittlerweile auf allen Kontinenten toben. Und gleichzeitig auch wieder Unwetter in mehreren österreichischen Bundesländern. Alles ganz normal? Nein, natürlich nicht, weiß auch ORF-Meteorologin Christa Kummer. Im Interview mit Vera Russwurm für die heutige „Krone“ verweist sie auf den massiven Anstieg des CO2-Ausstoßes in den letzten 20 Jahren. Verursacht auch, wie Kummer betont, durch das hohe Bevölkerungswachstum und durch den „Umgang mit der Ressource Natur“. Was die Meteorologin besonders erschreckt? „Diese Trägheit des Handelns - und nicht die Katastrophen als Auswirkung des Nicht-Handelns.“ Wenn das Wetter anscheinend verrückt spiele, dann sei das nur eine Konsequenz dieser Trägheit des Handelns. Alarmzeichen gäbe es ja genug, endlich aus dieser Trägheit zu erwachen!