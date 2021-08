Scharfe Kontrollen auch an Niederösterreich-Grenze

Während also vor allem im Burgenland die Grenzen beinahe einem Hochsicherheitstrakt gleichen, bleiben die Kräfte der Exekutive auch hierzulande nicht untätig: „In Zusammenarbeit mit dem Innenministerium wird die Situation laufend analysiert. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse werden dann entsprechende Schwerpunktaktionen und Kontrolltätigkeiten an den Grenzen und in den jeweiligen Bezirken geplant“, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner im „Krone“-Gespräch.