Seriendieb hortete Beute im Hotelzimmer

Ein Ladendetektiv in der Plus City in Pasching konnte einen 19-jährigen rumänischen Staatsbürger dabei ertappen, wie er soeben das Geschäft mit Kleidungsstücken verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Die herbeigerufenen Polizisten kontrollierten den Mann, wobei mehrere Kleidungsstücke in einer Einkaufstasche, am Körper sowie in dessen Fahrzeug und in einem Hotelzimmer gesichert werden konnten.