Zwölfjähriger Salzburger überfallen und verprügelt

Am Freitagabend attackierten vier Jugendliche einen zwölfjährigen Salzburg. Er und ein Freund, ein dreizehnjähriger Salzburger, waren mit ihren Fahrrädern in Salzburg in der Nähe der Panzerhalle unterwegs. Dort wurde das Opfer von vier Jugendlichen - drei Jungen und einem Mädchen - ohne Vorwarnung vom Fahrrad gestoßen. Dabei prallte er mit dem Kopf am Boden auf.