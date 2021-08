Virologe: „Gedacht, dass ab Sommer Ruhe ist“

Delta: „Ein bisschen Alarmismus“

In der Diskussion um die Delta-Variante sei „ein bisschen Alarmismus“ dabei. „Aber das Virus ist viel infektiöser. Wir sehen Ansteckungen bei Geimpften in höheren Raten. Auch wenn die Leute geimpft sind, haben sie am Anfang sehr hohe Virustiter.“ Obwohl diese Werte bei Geimpften wieder deutlich rascher absinken als bei Ungeimpften, könne es in einem bestimmten Zeitfenster leichter zu Übertragungen kommen. Die Impfungen „wirken nach wie vor recht gut“, was sich in den niedrigen Raten an schweren Erkrankungen zeige.