Neuer Nasenspray soll Virenlast fast auf 0 senken

Ein neues Nasenspray lässt neue Hoffnung in der Pandemie aufkeimen: Das Medikament, das als „Virenkiller“ gegen das Coronavirus in Kanada entwickelt wurde, soll Studien zufolge die Viruslast bei Infizierten in 24 Stunden um 95 Prozent und in 72 Stunden um 99 Prozent senken. „Das von uns entwickelte Spray hat sich nicht nur als Virusblocker, sondern auch als Viruskiller erwiesen“, erklärte die Firmengründerin von Sanotize, Gilly Regev, zu der neuen Errungenschaft „Enovid“.