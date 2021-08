Offene Fragen nach erfolgreicher Bergung

Bei dem Zugunfall in Ramingstein (Lungau) landete am 9. Juli ein Waggon in der Mur. 17 Schüler wurden dabei verletzt. Am Freitag machten sich unzählige Kräfte daran, den 32 Tonnen schweren Triebwagen - möglichst unversehrt - aus dem Wasser zu bergen. Mit Erfolg.