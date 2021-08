Kampfflugzeuge landeten auf US-Landstraße

Im US-Bundesstaat Michigan hat das US-Militär am Donnerstagmorgen eine Landstraße gesperrt. Hintergrund der Aktion war eine „historische Übung“. Besatzungen mehrerer Militäreinheiten trainierten - zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten überhaupt - das Landen von Flugzeugen der U.S. Air Force auf einer zivilen Straße.