Nach Traumtor gegen Barca: Neuer Vertrag für Sucic

Sportdirektor Christoph Freund meint dazu: „Wir freuen uns, dass wir den Weg mit Luka Sucic gemeinsam weitergehen werden. Seit letzter Saison ist er nicht nur fixer Bestandteil im Kader des FC Red Bull Salzburg, sondern auch regelmäßig in der Startaufstellung. Und wir sind überzeugt, dass Luka in den kommenden Monaten und Jahren eine ganz wichtige Rolle bei uns einnehmen wird. Er hat sich in den vergangenen Jahren über unsere Akademie-Teams bis in die Kampfmannschaft hochgearbeitet und sich dabei sehr gut weiterentwickelt. Dieser Umstand zeigt erneut, wie hervorragend in der Akademie gearbeitet wird.“