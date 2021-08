Wo bleibt Harry Kane? Coach hofft auf Gespräch

„Ich gehe davon aus, bald mit Harry zu sprechen. Wir müssen die Probleme zuerst selbst lösen, dann werde ich mit Ihnen sprechen“, sagte Trainer Espirito Santo nach dem 2:2 am Mittwoch im Testspiel gegen Chelsea. Der 28-jährige Kane, in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Premier League, hätte am Montag einen Corona-Test absolvieren sollen, um dann am Dienstag wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Aber bisher erschien er nicht.