Sorge vor neuem Flüchtlings-Ansturm wächst

Jetzt steigt auch die Nervosität in Spielfeld und in Graz: Denn die Steiermark muss bei der Aufnahme der Daten helfen. Wöchentlich rollen nun Flüchtlingstransporter in die Grazer Innenstadt - und zwar in die Paulustorgasse, wo eine Erst-Registrierungsstelle ausgebaut werden soll. Aktuell werden hier bereits Migranten vom Polizeiarzt untersucht und danach nach Spielfeld gebracht. „Die Menschen sind in Polizeigewahrsam, können sich also nicht frei bewegen“, sagt Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion Steiermark zur „Steirerkrone“.