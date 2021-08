Thomas Kofler will bei der Tortur Spaß haben

Mit dem Tiroler Event-Manager Marco Jordan wird er am Mittwoch in St. Georgen im Attergau (OÖ) das 2200 Kilometer lange und mit 30.000 Höhenmeter gespickte Langstrecken-Rennen als Zweier-Team in Angriff nehmen. „2020 waren wir mit einer Vierer-Mannschaft des Team Vorarlberg am Start“, erzählt Kofler. „Das hat mir irrsinnig getaugt. Ende Jänner habe ich mich dann entschieden selbst mitzufahren.“ Mit Jordan fand er einen perfekten Partner, der vor zwei Jahren bereits die Race around Austria-Challenge bestritten hatte.