Messerattacke: Opfer lag blutend vor Wohnungstür

Eine schreckliche Entdeckung haben Zeugen am Montagvormittag in einem Wohnhaus in Wien-Floridsdorf gemacht. Vor einer Wohnungstür lag ein stark blutender Mann, das Opfer wies schwere Verletzungen auf. Der 29-Jährige war jedoch ansprechbar und berichtete Polizeibeamten, zuvor mit einem Messer attackiert worden zu sein. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg. Am Dienstagabend stellte sich der Verdächtige selbst bei der Polizei.