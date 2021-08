Spaß im Kärntner Erlebnispark Pressegger See

Bereits in vierter Generation wird der Familienbetrieb am Pressegger See von Christian Pongratz geführt. In seinem Erlebnispark befinden sich aktuell knapp 40 Attraktionen, die für jede Menge Spaß bei Jung und Alt sorgen. „Die sogenannte Reizschwelle, die beim Fahren in Vergnügungsparks erreicht wird, gibt es auch bei unseren vielleicht unscheinbar wirkenden Geräten“, schmunzelt der Chef nach einem Selbsttest der „Krone“.