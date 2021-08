Murtalbahn-Unfall: Bergung am Freitag geplant

Wie die Steiermarkbahn am Dienstag mitteilte, wird der Ausleger des Raupenkranes das Triebfahrzeug „VT31“ in einem ersten Schritt in etwa 67 Metern Entfernung vom Flussboden abheben. „Danach wird das Triebfahrzeug näher an die Standfläche des Kranes herangeführt und über die Uferböschung, die angrenzende Wiese sowie über die etwa neun Meter hohe Geländekante auf Straßenniveau geschwenkt. In weiterer Folge wird das Triebfahrzeug in Zufahrtsnähe auf festem Untergrund zwischengelagert“, wurden die Pläne beschrieben.