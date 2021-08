Sperrstund´! In Gastro fehlen Tausende Kräfte

Am Wörthersee in Kärnten ist die Problematik schon so eklatant, dass selbst berühmte Lokale die Öffnungszeiten einschränken oder die Sitzplätze reduzieren müssen - und das mitten in der Hochsaison. Auch in der Steiermark ist die Entwicklung dramatisch. Dabei: Wäre es eine Milchmädchenrechnung, würde die glatt und ohne jegliche Probleme aufgehen. Aktuell gibt es 2043 offene Stellen im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Dem gegenüber stehen 3160 Menschen, die in diesem Bereich als arbeitslos vorgemerkt sind!