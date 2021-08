Vettel: Ungarn-Politiker zieht Nazi-Vergleich!

Entsetzen bei Usern

Darauf reagierte Deutsch, der auch Präsident des Klubs MTK Budapest ist, mit dem Nazi-Vergleich. Neben das Bild von Vettel stellte er eines aus der NS-Zeit und schrieb: „Die Deutschen waren schon immer gut darin, politisch korrekte Symbolik gemäß den aktuellen Trends zu benützen.“ Das Bild zeigt den „Hitler-Gruß“ bei den Olympischen Spielen in Berlin 1936. Seine „Collage“ löste heftige Reaktionen im ungarischen Internet aus. Oppositionspolitiker kritisierten den Fidesz-Mann: „Wie kann man so tief sinken? Jetzt bezeichnet ihr einen Weltmeister als Nazi. Was für Monster sind aus den einstigen jungen Demokraten geworden (Fidesz heißt Bund junger Demokraten)?“