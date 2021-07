Hamilton kritisiert Ungarns „feiges Gesetz“

Ungarns Premier Viktor Orban hatte in der vergangenen Woche ein Referendum über das Gesetz, das sich gegen nicht heterosexuelle Menschen richtet, angekündigt. Das Gesetz verbietet unter anderem Werbung, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als normalen Teil der Gesellschaft Normalität erscheinen. Dies hatte heftige Kritik von vielen Seiten zur Folge gehabt. Die EU-Kommission etwa sieht es als diskriminierend an und hat Schritte gegen Ungarn eingeleitet.