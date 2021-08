Aston Martin beruft gegen Vettel-Disqualifikation!

Es war ein turbulentes Rennen in Ungarn, Sensationssieg von Esteban Ocon, Massencrash zu Beginn, Vettel im Nachhinein ausgeschlossen, Re-Start - alles war dabei, was für Spannung sorgen kann. Sein britisches Team will aber den Ausschluss Vettels nicht wahrhaben. Und geht in Berufung.