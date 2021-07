Ungarn-Ministerin: „Hamilton teilt Fake-News“

Wie krone.at bereits berichtete, protestierten sowohl Lewis Hamilton als auch Sebastian Vettel mit bunten Schuhen gegen das umstrittene Gesetz. Hamilton tat seinen Unmut auch via Social Media kund: „Es ist inakzeptabel, feige und irreleitend für die Machthaber, ein solches Gesetz vorzuschlagen (...) Ich fordere die Menschen in Ungarn auf, beim bevorstehenden Referendum abzustimmen, um die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft zu schützen. Sie brauchen unsere Unterstützung mehr denn je“, erklärte F1-Champion Hamilton am Donnerstag. „Jeder verdient die Freiheit, er selbst zu sein, egal wen er liebt oder wie er sich identifiziert.“ Liebe werde immer gewinnen, schrieb Hamilton auf Instagram.