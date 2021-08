Kanzler Kurz wieder erkrankt: Zu wenig Erholung?

Kurz war nach einer Sommergrippe in der Vorwoche sehr rasch wieder zu seinem Arbeitsalltag zurückgekehrt. Am Mittwoch leitete der Kanzler bereits den Sommerministerrat der Regierung in Schloss Reichenau an der Rax. Offenbar dürfte er sich zu wenig Zeit zur Erholung gegönnt haben, was nun zu einem Rückfall führte.