Ab 13.15 Uhr: Weißhaidinger greift nach Medaille

300 Mal über 60 Meter

Die Konstanz in dieser Saison und die stete Leistungsentwicklung in den letzten Jahren zeigen, wie sehr sich der Oberösterreicher seit 2015 erst in der europäischen Klasse und dann in der Weltspitze etabliert hat. Schon neunmal hat er in seiner Karriere über 68 m geworfen, eine Weite, die im Tokioter Finale für eine Medaille reichen könnte. Schritt für Schritt hat er sich an diese Leistungen herangearbeitet. 38-Mal hat er schon 66 m oder weiter geworfen. Über die 60 m, die er erstmals 2014 geknackt hatte, hat er heute nur noch ein müdes Lächeln übrig. Dennoch sei noch einmal erwähnt, dass seine 64,77 m aus der Qualifikation von Tokio sein exakt 300. Wurf über diese 60,00 m waren.