Diese Tipps halten den Wertverlust in Grenzen

Die richtige Ausstattung ist wichtig

Auch bei der Wahl der Ausstattung gibt es einige Faktoren, die Einfluss auf eine spätere Preisfindung beim Verkauf haben. In den verschiedenen Klassen werden von den Kunden unterschiedliche Anforderungen an diese gestellt. Während eine Lederausstattung in der Oberklasse ein Muss ist, hat sie bei Kleinwagen eher keine Relevanz. Generell lässt sich klassenübergreifend sagen, dass Klimaautomatik, Parkhilfen, Sitzheizung, Freisprecheinrichtungen, Tempomat, Navigationssysteme und wohl auch Matrix-LED-Scheinwerfer für den Werterhalt durchaus förderlich sind. Soll heißen, dass Ausstattungen die beim Großteil der Käuferschaft Anklang finden, sich positiv auf den erzielbaren Verkaufspreis auswirken.