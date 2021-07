Mure erfasst Pkw in Großarl - Personen eingesperrt

Brücke weggerissen

Die fünf Personen hätten sich selbst befreien können, wurden aber von den Rettungskräften aus dem Auto geborgen und erstversorgt. Das Ellmautal hat es besonders stark getroffen, der Ixenbach trat über die Ufer. Auch die Brücke am Ixenbach war weggerissen worden, wie die Polizei berichtet. Die Bergrettung brachte in der Nacht zudem mehr als 40 Gäste der umliegenden Almen sicher ins Tal. Am Samstagvormittag werden die Aufräumarbeiten fortgesetzt.