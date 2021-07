Nach Blamage: „Wir schlagen nicht auf alle drauf“

Der Tag danach bei Violett: Ankunft aus Island um sechs Uhr früh, danach gleich Auslaufen in der Generali-Arena, während die Spieler dann nach Hause durften, standen die Bosse noch Rede und Antwort. Nach dem 1:2 in Breidablik und dem damit verbundenen Aus in der zweiten Quali-Runde der Conference League gilt es, vieles aufzuarbeiten, Lösungsansätze zu finden.