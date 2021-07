Austria-Coach Schmid: „Ist nicht zu akzeptieren!“

Markus Suttner (Austria-Kapitän): „Die ersten 20 Minuten haben wir unseren Matchplan überhaupt nicht verfolgt. Wir haben erst in der zweiten Halbzeit angefangen, Fußball zu spielen. Leider zu spät! Wenn du einem 0:2 hinterherrennst, ist es nicht einfach, da kommt die Kopfkomponente dazu. Für uns ist das natürlich enttäuschend. Natürlich sind wir jetzt nicht positiv gestartet, hätten uns das anders vorgestellt. Es hilft aber nichts, wir haben in drei Tagen schon wieder ein Match. Wir werden am Sonntag versuchen, die Saison in die richtige Richtung zu lenken.“