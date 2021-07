„Katastrophale Spiele!“ Frust nach Triathlon-Aus

Österreichs Triathlon-Staffel konnte am Samstag bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio nicht im Mixed-Team-Bewerb an den Start gehen - sportkrone.at berichtete. Grund dafür ist eine Verletzung von Lisa Perterer, die ein Antreten unmöglich machte. ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr musste daher die Nennung zurückziehen: „Die Stimmung im Team ist natürlich gar nicht gut, das waren katastrophale Spiele für uns. Wir wollten uns als Team noch einmal richtig gut präsentieren. Ich bin überzeugt, wir hätten einige Mannschaften schlagen können.“