Triathlon: Perterer abgeschlagen, Hauser out

Hauser verzeichnete ihre zweite Aufgabe in einem Olympia-Triathlon. Bei ihrem Debüt im Zeichen der Fünf Ringe 2016 in Rio de Janeiro hatte sie nach einer Überrundung auf der Radstrecke aus dem Rennen müssen. Diesmal bekam sie in der absoluten Anfangsphase einen Schlag auf den Kopf. Nach 950 m hatte sie 2:34 Minuten Rückstand. „Diesmal habe ich mich so gut vorbereitet, ich habe mich eigentlich auch nicht schlecht gefühlt. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, meinte Hauser.