Österreichs Triathlon-Staffel sagt Mixed-Start ab

Österreichs Triathlon-Staffel kann am Samstag bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio nicht im Mixed-Team-Bewerb an den Start gehen! Grund dafür ist eine Verletzung von Lisa Perterer, die ein Antreten unmöglich machte. ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr musste daher die Nennung zurückziehen. Für Österreich hätten neben Perterer Julia Hauser, Alois Knabl und Lukas Hollaus starten sollen.