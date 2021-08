Dieser Hula-Reifen soll 45 Minuten Joggen ersetzen

Der sogenannte Smart Fitness Reifen besteht aus vielen kleinen Elementen, die man individuell an die Taille anpassen kann. Er hat somit einen kleineren Durchmesser als herkömmliche Reifen, liegt aber auch besser an und kann beim Training nicht rutschen. Das Besondere am smarten Modell ist aber die kleine Kugel, der kleine Ball, der am Reifen befestigt ist. Dieser Schwerkraftball macht das Training nicht nur anstrengender, sondern auch effektiver. Angeblich reichen schon 30 Minuten am Tag aus, um enorm viele Kalorien zu verbrennen.